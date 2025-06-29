«Вы не в баре»: таксист пристыдил девушку за то, что она положила ногу на ногу в его авто

В Москве таксист возмутился, что девушка сидит в авто положив ногу на ногу

В Москве водитель такси возмутился поведением пассажирки в его машине, сообщает Telegram-канал «Новостная Повестка Москва». Мужчина пристыдил девушку за то, что она положила ногу на ногу во время поездки.

«Это неприлично, девушка, вы в чужой машине сидите, вы же не в баре. Аккуратно можно сидеть? Меня это задевает. Это неприлично, спросите у старших», — сказал таксист.

О том, чем закончился инцидент и собирается ли пассажирка подавать жалобу на таксиста, не сообщается.

До этого в Башкирии таксист-мигрант пытался изнасиловать девушку в подъезде ее дома.

«В Салавате приезжий ямщик довез домой девушку на своей черной «Гранте», но не смог удержаться и, когда пассажирка заходила в подъезд, выскочил из брички, бросившись за ней», — говорится в сообщении Telegram-канала Readovka.

Ранее тайский таксист снял на видео интимный акт россиян.