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Обновленный хетчбэк Ora 03 вышел на рынок Китая

В Китае выпустили обновленный хетчбэк Ora 03
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Ora

Обновленный электрический хетчбэк Ora 03 вышел на рынок Китая, сообщает портал «Китайские автомобили».

У базовой версии появились новые бамперы и яркие тормозные суппорты. Версию GT можно узнать по более агрессивной передней части, уникальным дискам и цветным вставкам на кузове.

В салоне появился крупный 14,6-дюймовый монитор. Перед водителем расположилась цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма. За работу системы отвечает новая операционная система Coffee OS 3.

В движение Ora 3 приводит электромотор мощностью 143 л.с. Запас хода автомобиля составляет 401 км/час.

До этого в Китае начались предпродажи нового кроссовера Voyah Free+, премьера которого состоялась весной 2025 года. Розничная цена на домашнем рынке составляет 230 тыс. юаней (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Габариты новой машины немного подросли и составляют 4915 х 1960 х 1660 мм. При этом колесная база осталась прежней — 2960 мм. У автомобиля появилась узкая решетка радиатора, а также вертикальные вентиляционные отверстия на передних крыльях. Задняя стойка кузова выглядит теперь более массивной.

Силовая установка — тоже как в текущей версии: 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Суммарная мощность — 292 л.с.

Ранее сообщалось, что в России рухнули продажи автомобилей УАЗ.

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