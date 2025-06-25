В Китае начались продажи обновленного кроссовера Voyah Free+ с холодильником в салоне

В Китае начались предпродажи нового кроссовера Voyah Free+, премьера которого состоялась весной 2025 года, сообщает портал carnewschina.com. Розничная цена на домашнем рынке составляет 230 тыс. юаней (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Габариты новой машины немного подросли и составляют 4915 х 1960 х 1660 мм. При этом колесная база осталась прежней — 2960 мм. У автомобиля появилась узкая решетка радиатора, а также вертикальные вентиляционные отверстия на передних крыльях. Задняя стойка кузова выглядит теперь более массивной.

Силовая установка — тоже как в текущей версии: 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Суммарная мощность — 292 л.с. Есть и полноприводная версия с двумя электродвигателями: отдача составляет 476 л.с.

Отмечается, что у Voyah Free+ появилась система автономного вождения Huawei Qiankun ADS 4.0. Помимо этого, внутри Voyah Free+ есть атмосферная 256-цветная подсветка, портативный холодильник объемом 7 литров и большая панорамная крыша с люком.

Ранее сообщалось, что в России рухнули продажи автомобилей УАЗ.