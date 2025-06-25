В России рухнули продажи автомобилей УАЗ

В России в мае 2025 года было продано 1,4 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 40% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наибольший объем продаж в конце весны пришелся на семейство коммерческих машин СГР, чей результат составил 579 единиц. Внедорожник УАЗ «Патриот» выбрали 410 покупателей. Далее следуют легкий грузовик «Профи» (235 ед.) и «Пикап» (156 ед.), а замыкает пятерку лидеров внедорожник «Хантер» с показателем 29 экземпляров.

Всего за 5 месяцев 2025 года в России было продано 8,4 тыс. автомобилей УАЗ (-33% к такому же показателю 2024 года).

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в Европе.