Названы плюсы и минусы кроссовера Haval H2

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил плюсы и минусы подержанного китайского кроссовера Haval H2.

«Двигатель один – 1.5 (150 л.с.). Быстро залегают поршневые кольца и развивается масложор, растягивается цепь ГРМ, мал ресурс свечей и катушек зажигания. И гидрокомпенсаторов нет. В ремонт Haval H2 нередко попадает при пробегах до 100 тысяч км, а ресурс его оценивают в 200 тысяч км», — сказал эксперт.

Кроме того, ступичные подшипники, шаровые и рулевые наконечники требуют замены после 40 тысяч км пробега, а стойки стабилизатора – еще раньше.

Защита от коррозии у Haval H2 вполне достойная. Корейский гидроавтомат служит свыше 250 тысяч км.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.