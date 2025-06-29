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Названы самые дешевые полноприводные внедорожники в России

«Автоновости дня» перечислили пять самых дешевых полноприводных внедорожников в РФ
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Lada

Портал «Автоновости дня» составил список из пяти самых дешевых полноприводных внедорожников, которые продаются в России.

Так, на первом месте Lada Niva Legend. Автомобиль имеет полный привод уже в базовой комплектации за 1 млн рублей. На втором месте находится Lada Niva Travel. Дорестайлинговый вариант сейчас можно купить минимум за 1,3 млн рублей. Третье место занимает УАЗ «Хантер», который стоит от 1,5 млн рублей.

На четвертом и пятом местах в рейтинге самых дешевых внедорожников в России находятся УАЗ «Патриот» (от 1,68 млн рублей) и DFSK ix7 (от 3 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее были названы 30 кроссоверов до 2,5 млн рублей, которые продают в РФ.

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