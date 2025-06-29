Сенатор Шейкин предупредил о звонках мошенников клиентам автосервисов

Сенатор Шейкин: оплату работы автосервисов нужно производить только через кассу

Гражданам, сдавшим в ремонт машину, следует игнорировать звонки с просьбой перевести деньги за необходимую деталь. Об этом ТАСС заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Никогда не переводите деньги по звонку, даже если человек на том конце провода звучит убедительно. Оплата должна быть официальной, а не по номеру карты, продиктованному в спешке. Будьте внимательны», — добавил Шейкин.

Оплату запчастей и услуг автосервиса необходимо производить только через кассу, сайт, приложение или счет от юрлица с реквизитами, сказал он.

Он отметил, что мошенники получают доступ к данным клиентов, звонят в автосервис, представляясь собственниками авто, узнают какие требуются запчасти и сколько они стоят. Затем уже под видом работников автосервиса злоумышленники звонят хозяевам машин и требуют оплатить деталь.

До этого в России зафиксированы случаи завышения остаточного ресурса батарей электромобилей перед их продажей, по аналогии со «скручиванием» пробега машины на одометре.

Устройство, завышающее остаточный ресурс тягового аккумулятора, работает от дистанционного брелока. Злоумышленник включает его во время осмотра машины перед продажей, и покупатель видит на панели приборов, что аккумулятор якобы находится в отличном состоянии. После покупки обманное устройство отключается, и параметры ресурса падают до реального значения, менее 50%.

Ранее автоэксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при покупке машины.