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Российские умельцы научились «скручивать пробег» батареи электрокара перед продажей

«Союз автосервисов»: в России научились «скручивать пробег» батареи электрокара

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Телеграм-канал «Канал Союза Автосервисов»

В России зафиксированы случаи завышения остаточного ресурса батарей электромобилей перед их продажей, по аналогии со «скручиванием» пробега машины на одометре. Об этом сообщает «Союз автосервисов».

«На электромобиле батарея — самая дорогая запчасть и, одновременно, показатель износа машины. Питерский диагност обнаружил, что подделка показателя остаточной емкости батареи вышла на промышленный уровень», — говорится в публикации.

Устройство, завышающее остаточный ресурс тягового аккумулятора, работает от дистанционного брелока. Злоумышленник включает его во время осмотра машины перед продажей, и покупатель видит на панели приборов, что аккумулятор якобы находится в отличном состоянии. После покупки обманное устройство отключается, и параметры ресурса падают до реального значения, менее 50%.

Достоверно установлено, что такую манипуляцию можно проделать с электромобилями Nissan Leaf, предупредили в «Союзе автосервисов».

По данным аналитического агентства «Автостат», Nissan Leaf является самым популярным электромобилем в России. По состоянию на 1 июля 2024 года в стране эксплуатируется 15,5 тыс. Leaf.

Ранее были названы конкуренты обновленного Chery Tiggo 4 Pro.

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