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Автоэксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при покупке машины

Автоэксперт Сажин: автомобиль нельзя покупать в темное время суток

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Depositphotos

«Перекупов» и мошенников определить по объявлению в интернете довольно трудно. Это проще выяснить в ходе диалога с продавцом. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил автоэксперт Владимир Сажин. В первую очередь, по его словам, важно проверить документы на транспортное средство и выяснить, соответствует ли личность продавца тому, что в них указано.

«Если это не так, и вас уверяют, что составлен какой-то фиктивный договор, при этом машина не стоит на учете, то к автомобилю есть вопросы. Если вас просят перевести денежные средства под залог, торопят и говорят, что за автомобилем выстроилась очередь, будьте внимательны, вы можете потерять и деньги, и машину», — предупредил Сажин.

Также он посоветовал отказаться от осмотра автомобиля в темное время суток. Кроме того, по его словам, не стоит осматривать только что вымытую машину, поскольку мокрые детали кузова могут скрывать изъяны, перепады краски и многое другое.

Идеальным вариантом будет поездка вместе с владельцем авто в МРЭО, и уже после постановки на учет, передача денег, заключил эксперт.

До этого эксперты «СберАвто» объяснили, как выбрать правильный сервис для техобслуживания.

По их словам, первым признаком добросовестного СТО будет то, что представители компании открыто говорят о соблюдении стандартов и рекомендаций автопроизводителей. Клиентам важно обратить внимание, имеет ли организация доступ к оригинальным запчастям и техжидкостям высокого качества.

Другим важным критерием является профессионализм сотрудников. Правильные автосервисы размещают информацию об обучении своих работников на онлайн-ресурсах. Также одним из важнейших факторов будет предоставление СТО гарантии на работу и устанавливаемые запчасти.

Ранее автоэксперт объяснил, как оспорить несправедливый штраф от ГИБДД.

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