После ДТП на трассе Сургут — Салехард госпитализированы четыре человека

На Ямале четыре человека пострадали при ДТП на трассе Сургут — Салехард

В Ямало-Ненецком автономном округе четыре человека пострадали в аварии на трассе Сургут — Салехард, передает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Двоих из них привезли в Муравленковскую больницу, а остальных — в Ноябрьскую. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

В управлении СК по округу заявили об отправке на место ДТП следственно-оперативной группы.

В пятницу, 27 июня, в Кисловодске в Ставропольском крае произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и легковушки. В результате аварии водитель и три пассажира маршрутного автобуса были доставлены в местную больницу. По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось на проспекте Победы. Водитель автобуса наехал грузовик, который находится у края проезжей части. В результате удара тот влетел в автомобиль отечественной марки, стоявший поблизости.

Ранее появилось видео с наездом на водителя, вышедшего на МКАД.