Появилось видео с наездом на водителя, вышедшего на МКАД

На нулевом километре МКАД автомобиль сбил мужчину, который остановился для помощи водителю сломавшейся машины. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Наезд произошел ночью 31 мая 2025 года. На кадрах с камер видеонаблюдения виден белый фургон Lada Largus с включенной аварийной сигнализацией, который остановился во втором слева ряду скоростной магистрали. Затем к нему подъехал ВАЗ-2115. После того как мужчины вышли из машин, на одного из них наехал автомобиль. Его водитель на высокой скорости пытался объехать стоящие машины. От удара обувь пострадавшего отлетела к обочине МКАД.

До этого на Московском скоростном диаметре (МСД) последовательно врезались друг в друга сразу шесть автомобилей. Массовая авария произошла в левом ряду скоростной трассы.

Ранее московским водителям напомнили о перекрытиях 28 июня.