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Появилось видео с наездом на водителя, вышедшего на МКАД

На МКАД автомобиль сбил стоящего на проезжей части водителя, наезд попал на видео

На нулевом километре МКАД автомобиль сбил мужчину, который остановился для помощи водителю сломавшейся машины. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Наезд произошел ночью 31 мая 2025 года. На кадрах с камер видеонаблюдения виден белый фургон Lada Largus с включенной аварийной сигнализацией, который остановился во втором слева ряду скоростной магистрали. Затем к нему подъехал ВАЗ-2115. После того как мужчины вышли из машин, на одного из них наехал автомобиль. Его водитель на высокой скорости пытался объехать стоящие машины. От удара обувь пострадавшего отлетела к обочине МКАД.

До этого на Московском скоростном диаметре (МСД) последовательно врезались друг в друга сразу шесть автомобилей. Массовая авария произошла в левом ряду скоростной трассы.

Ранее московским водителям напомнили о перекрытиях 28 июня.

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