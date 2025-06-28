В ЛНР четыре человека погибли в аварии с рейсовым автобусом

РИА: четыре человека погибли в ДТП с рейсовым микроавтобусом в ЛНР

Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым микроавтобусом, следовавшим по маршруту Москва — Донецк. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Луганской народной республике (ЛНР) Елена Марковская.

«‎Сегодня в ночное время он заснул за рулем, в результате чего микроавтобус, в салоне которого находились девять пассажиров, съехал в придорожный кювет и опрокинулся на участке автодороги Меловое – Беловодск», — сказала она.

Возбуждено уголовное дело, как уточнили в ведомстве, водитель оказывал коммерческие услуги по перевозке пассажиров. Его госпитализировали.

До этого в Минском районе в Белоруссии в результате ДТП погибли четыре гражданина России, в том числе дети. По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге М2 в направлении аэропорта Минск. Там 26-летний водитель автомобиля Mercedes столкнулся с машиной такси, от чего его отбросило в дорожное ограждение. В СК отметили, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее три человека погибли в результате массовой аварии в Кабардино-Балкарии.