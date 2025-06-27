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Три человека погибли в результате массовой аварии в Кабардино-Балкарии

ГАИ: три человека скончались в результате массового ДТП в Кабардино-Балкарии
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Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике

На подъезде от федеральной дороги «Кавказ» к селу Куба в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне вечером — столкнулись две Lada, Audi и «КамАЗ». Согласно предварительной информации, виновник ДТП — 33-летний водитель Lada Niva, который выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. После этого «КамАЗ» потерял управления и столкнулся еще с двумя машинами.

В результате погибли 20-летний водитель Lada Priora и двое его пассажиров — 21-летний и 22-летний граждане.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МВД.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мать сбила своего четырехлетнего сына, отмечая день рождения. Женщина наехала на ребенка, когда сдавала назад. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее появилось видео жесткого ДТП с мотоциклом в Подмосковье.

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