В Белоруссии возбудили дело по факту смерти семьи из РФ в ДТП под Минском

СК: семья из России погибла в результате ДТП под Минском

В Минском районе в Белоруссии в результате ДТП погибли четыре гражданина России, в том числе дети. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета республики.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге М2 в направлении аэропорта Минск. Там 26-летний водитель автомобиля Mercedes столкнулся с машиной такси, от чего его отбросило в дорожное ограждение. В СК отметили, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Все они граждане России. Водитель автомобиля Skoda с травмами госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в отношении водителя Mercedes возбудили дело по ч.5 ст.317 УК Белоруссии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подчеркнули в ведомстве.

Накануне в Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу. Информации о тяжести состояния пострадавших уточнялась.

Ранее три человека погибли в результате массовой аварии в Кабардино-Балкарии.