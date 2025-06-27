Замначальника ГУ МЧС принял взятку прицепом и шинами за 221 тысячу рублей

Замначальника ГУ МЧС по Ленобласти получил взятку шинами за 130 тысяч рублей

Замначальника ГУ МЧС России по Ленобласти Сергея Платонова отправили под домашний арест из-за взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«У Платонова сформировался умысел на получение взяток в виде иного имущества от М. за общее покровительство и попустительство по службе последнему. Так Платонов получил легковой автоприцеп ЛАВ-81012 стоимостью 92 тыс. рублей и комплект шин Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 265/45 R21 108W XL стоимостью 129,8 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Платонов признал вину. Суд избрал для обвиняемого домашний арест по 26 августа.

До этого телеведущая Лазарева, живущая в Испании, призналась, что, живя в Москве, ездила пьяной за рулем и давала взятки.

По ее словам, работа была сложной и в ее окружении было принято садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Ты давал взятку, тебя узнавали», — заявила она.

Лазарева отметила, что в какой-то момент правила стали жестче и договориться стало нельзя.

Ранее россиянина, поднявшего кошелек на парковке, нашли по видео и обвинили в краже.