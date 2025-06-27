Россиянина, поднявшего кошелек на парковке, нашли по видео и обвинили в краже

В Сочи мужчину, нашедшего кошелек на парковке, обвинили в краже из-за видео

В Сочи полиция привлекла к уголовной ответственности мужчину, который нашел на парковке чужой кошелек и присвоил лежавшие в нем деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи».

«49-летний житель Сочи подобрал на парковке на улице Донской чужой кошелек. Вместо того чтобы попытаться найти владельца или сдать находку в полицию, он выбросил бумажник, а 6000 ₽, находившиеся в нем, потратил. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения», — отмечается в сообщении.

Жителя района Мамайка разыскали и задержали сотрудники уголовного розыска. Против него возбуждено уголовное дело о краже. Нашедшему кошелек грозит до пяти лет лишения свободы.

В полиции рекомендовали гражданам разыскивать владельцев найденного имущества или сдавать его в полицию, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности.

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