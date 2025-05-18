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Российская телеведущая призналась в пьяной езде и даче взяток

Телеведущая Лазарева призналась, что в Москве ездила пьяной и давала взятки
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что, живя в Москве, ездила пьяной за рулем и давала взятки. Соответствующее видео она опубликовала на своем YouTube-канале.

По ее словам, работа была сложной, и в ее окружении было принято садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Ты давал взятку, тебя узнавали», — заявила она.

Лазарева отметила, что в какой-то момент правила стали жестче и договориться было нельзя: людей просто начали лишать водительских прав при езде в нетрезвом виде.

До этого стало известно, что фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов имеет судимость по уголовному делу о покупке и использовании поддельных водительских прав. Суд по делу Викторова проходил в октябре 2022 года, а сам инцидент – летом того же года.

По версии издания, музыкант приобрел фальшивые водительские права через Telegram и попытался предъявить их сотруднику ГИБДД в августе 2022 года. Полицейский усомнился в подлинности документа, он изъял его у Викторова в присутствии понятых.

Ранее в Киеве задержали экс-футболиста «Локомотива» за езду в нетрезвом состоянии.

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