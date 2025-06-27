Назван надежный китайский кроссовер за 1 млн рублей

В России на вторичном рынке можно найти надежный китайский кроссовер с «породистыми» генами за 1 млн рублей — речь идет про FAW Besturn X40. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

«Создан на фольксвагеновской платформе PQ32. Цена 6-летних машин держится в пределах 1-1,6 млн рублей и практически не зависит от типа трансмиссии. Мотор только один – 1,6 л (108 л.с.). Двигатель является доработанной копией немецкого CFNA, который знаком нам по российским версиям Volkswagen Polo и Skoda Rapid», — заявил эксперт.

Нареканий к МКП также нет, а гидроавтомат уже известен по Polo и Rapid. По словам Зиновьева, до 80-100 тыс. км с автомобилем ничего страшного не произойдет. В частности, нет и склонности к коррозии, хотя встречаются поломки электроники.

До этого в Кемерове грузовик FAW врезался в 26 легковых автомобилей.

По предварительной информации, на спуске у грузовика FAW отказали тормоза, и он врезался в 26 машин. В результате произошедшего травмы получили семь человек, пятерым из которых медицинскую помощь оказали на месте ДТП.

Ранее Chery начала продажи седана, способного проехать 2 тыс. км на одной заправке.