В Кемерове большегруз протаранил сразу 26 легковушек и попал на видео

В Кемерове грузовик врезался в 26 легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Кузбасса».
«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17:30 на Логовом шоссе в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России г. Кемерово и экстренные службы», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, на спуске у грузовика FAW отказали тормоза, и он врезался в 26 машин. В результате произошедшего травмы получили семь человек, пятерым из которых медицинскую помощь оказали на месте ДТП.
Также сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение автомобилей.
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