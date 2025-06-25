В Кемерове большегруз протаранил сразу 26 легковушек и попал на видео

В Кемерове на видео попал большегруз, который протаранил 26 легковушек

В Кемерове грузовик врезался в 26 легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Кузбасса».

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17:30 на Логовом шоссе в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России г. Кемерово и экстренные службы», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на спуске у грузовика FAW отказали тормоза, и он врезался в 26 машин. В результате произошедшего травмы получили семь человек, пятерым из которых медицинскую помощь оказали на месте ДТП.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение автомобилей.

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