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Chery начала продажи седана, способного проехать 2 тыс. км на одной заправке

Chery вывела на рынок седан Fulwun A9L с запасом хода 2 тыс. км
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carnewschina.com

Компания Chery начала продажи в Китае седана Fulwin A9L с запасом хода в 2 тыс. км. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Официальный чистый электрический запас хода составляет 260 км, а полный запас хода — 2000 км с полным топливным баком и полной зарядкой. При быстрой зарядке требуется 14,5 минут, чтобы зарядить аккумулятор с 30% до 80%», — отмечается в публикации.

Под капотом автомобиля — турбомотор 1.5 мощностью 154 л.с. Колеса приводят в движение электромоторы. Флагманский седан будет доступен в Китае в переднеприводном и полноприводном исполнении, суммарная мощность силовой установки составляет 369 и 630 л.с. соответственно. До 100 км/ч машина разгоняется за 4 секунды.

Для обеспечения работы систем помощи водителю у нового седана предусмотрено 27 датчиков, включая лидар, радары и камеры. Стоимость машины в Китае — от 159,9 до 229,9 тыс. юаней (₽1,7–2,5 млн).

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