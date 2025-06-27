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Peugeot обновила купе-кроссовер 408

Peugeot показала купе-кроссовер 408 с новой внешностью
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autohome.com.cn

Компания Peugeot в Китае представила обновленную версию автомобиля Peugeot 408, сообщает Autohome.

У автомобиля безрамочная решетка радиатора с матричным рисунком, во всех версиях он оснащается светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями. Задние фонари соединены черной декоративной полосой из глянцевого пластика. Также для всех комплектаций автомобиля предусмотрены кресла с кожаной отделкой, а для исполнения RS — с центральным подлокотником.

На передней панели — два 10-дюймовых экрана для комбинации приборов и медиасистемы. Под капотом обновленного 408-го — турбомотор 1.6 мощностью 175 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией.

До этого россиянам назвали надежный китайский кроссовер за 1 млн рублей.

Ранее Chery начала продажи седана, способного проехать 2 тыс. км на одной заправке.

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