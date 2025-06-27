На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Страшные кадры»: в Подмосковье подросток на питбайке встал на дыбы и врезался в Mercedes

В Луговом на видео попало, как подросток на питбайке встал на дыбы и влетел в Mercedes

В Луговом очевидец снял на видео секунды до жесткого ДТП с подростком на питбайке, который врезался в Mercedes. Об этом пишет Telegram-канал «Клопс». По словам очевидца, на данном участке водители часто нарушают ПДД, чтобы объехать пробку. Так и поступила женщина-водитель на Mercedes, выехав на «встречку».

«Женщина-водитель, увидев их, остановилась и начала сигналить. Первый парнишка на мото увидел ее и объехал по тротуару. А второй встал на дыбы и ехал на заднем колесе. Он видимо, не видел ее и не слышал, так и мчал навстречу, прямо на машину!» — рассказал очевидец.

Он добавил, что подросток врезался в машину, перелетел ее и упал на асфальт. К нему сразу подбежали другие водители и вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.

До этого в Краснодаре водитель «Влоги» выстрелил из пистолета в подростка. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом сидит в белом автомобиле, после чего стреляет и уезжает.

Ранее последние секунды перед лобовым тараном легковушки большегрузом попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами