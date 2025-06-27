«Страшные кадры»: в Подмосковье подросток на питбайке встал на дыбы и врезался в Mercedes

В Луговом на видео попало, как подросток на питбайке встал на дыбы и влетел в Mercedes

В Луговом очевидец снял на видео секунды до жесткого ДТП с подростком на питбайке, который врезался в Mercedes. Об этом пишет Telegram-канал «Клопс». По словам очевидца, на данном участке водители часто нарушают ПДД, чтобы объехать пробку. Так и поступила женщина-водитель на Mercedes, выехав на «встречку».

«Женщина-водитель, увидев их, остановилась и начала сигналить. Первый парнишка на мото увидел ее и объехал по тротуару. А второй встал на дыбы и ехал на заднем колесе. Он видимо, не видел ее и не слышал, так и мчал навстречу, прямо на машину!» — рассказал очевидец.

Он добавил, что подросток врезался в машину, перелетел ее и упал на асфальт. К нему сразу подбежали другие водители и вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.

До этого в Краснодаре водитель «Влоги» выстрелил из пистолета в подростка. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом сидит в белом автомобиле, после чего стреляет и уезжает.

Ранее последние секунды перед лобовым тараном легковушки большегрузом попали на видео.