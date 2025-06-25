Стало известно о состоянии верблюда, которого везли на спаривание на экскаваторе

Mash: верблюд, которого везли на спаривание на экскаваторе, пришел в себя

Верблюд Тоша, которого везли на спаривание на экскаваторе, уже пришел в себя. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Верблюд Тоша пришел в себя после дозы успокоинчика и переезда. Он уже вовсю гуляет с новыми подружками и размахивает перед ними цветами. Оказавшись в компании сразу трех дам, Тоша подрубил режим джентльмена: он вовсю кокетничает с ними, строит забавные моськи и всячески балуется», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как верблюд ест цветы, при этом рядом с ним стоят три самки.

До этого появились кадры, на которых видно, как люди перевозят верблюда на экскаваторе. По информации канала, сотрудникам парка пришлось использовать широкие стропы и грузоподъемный кран. При этом перед транспортировкой верблюду дали успокоительное и надели повязку на глаза.

Кроме того, в Санкт-Петербурге водитель спас котенка на обочине дороги. По информации канала, водитель посадил животное в салон автомобиля и понял, что у котенка больные глаза.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.