В Башкирии дрифт водителя на Lada попал на видео

В Башкирии на видео попал дрифт водителя на Lada в потоке машин

В Башкирии водитель на Lada устроил дрифт в потоке машин. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой видно, как в Октябрьском водитель на оживленной улице за рулем ВАЗ-21099 решил устроить дрифт», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как белый легковой автомобиль выполняет опасные маневры на проезжей части, объезжая другие машины.

По информации канала, сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний водитель, который два месяца назад получил водительское удостоверение. В отношении него правоохранители составили ряд административных материалов.

До этого сообщалось, что в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачий полицейский» и врезается в мотоцикл. От удара водитель подлетает в воздух и падает на проезжую часть.

Ранее в Подмосковье мужчина на стрипах игнорировал ПДД.