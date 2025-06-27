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Стало известно, почему россияне избавляются от автомобилей

РОМИР: россияне избавляются от Toyota, Kia и Hyundai из-за дорогого сервиса
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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

Наиболее распространенными причинами, по которым россияне стремятся продать свои машины, являются высокая стоимость обслуживания и стремление приобрести машину новой модели. Об этом сообщает Quto со ссылкой на исследование САППА РОМИР.

«Цена обслуживания является одним из самых весомых аргументов в решении о смене машины. Лидерами по влиянию ценового аспекта стали владельцы Toyota (12%), Kia (11%) и Hyundai (10%). Возросшие расходы на эти автомобили для многих собственников становятся решающим аргументом в пользу продажи», — отмечается в публикации.

Для владельцев Hyundai, Lada и Kia ярко выраженным аргументом для продажи своего автомобиля также стало желание приобрести более современный автомобиль, либо машину, которая больше подходит под изменившиеся жизненные обстоятельства. Наибольшую удовлетворенность уже имеющейся машиной продемонстрировали владельцы китайских Tank (50%), Changan (25%) и Chery (14%).

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что Hyundai нашел способ обхода санкций для возвращения в Россию.

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