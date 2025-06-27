Мать сбила малолетнего сына на свой юбилей в Ленобласти

В Ленобласти мать на свой 20-й день рождения сбила на машине четырехлетнего сына

В Ленобласти мать сбила своего четырехлетнего сына, отмечая день рождения. Об этом сообщает 78.ru

«Все произошло минувшим вечером в деревне Петровские Бабы, что в Лужском районе. Жительница Ленобласти отмечала свой 20-й день рождения. В какой-то момент она, не имея водительских прав, села за руль автомобиля 22-летнего мужа», — говорится в публикации.

В результате женщина наехала на сына, когда сдавала назад. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого на МКАД водитель легкового автомобиля боком врезался в самосвал, когда на высокой скорости маневрировал между грузовиками. Авария произошла на 96-м километре МКАД 30 мая 2025 года. На кадрах с камер наблюдения видно, что легковой автомобиль движется в правом ряду среди грузовиков.

Ранее в Подмосковье жесткое ДТП с мотоциклом попало на видео.