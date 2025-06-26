Появилось видео, как на МКАД водитель врезался в самосвал, маневрируя между грузовиками

На МКАД водитель боком врезался в самосвал и попал на видео

На МКАД водитель легкового автомобиля боком врезался в самосвал, когда на высокой скорости маневрировал между грузовиками. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла на 96-м километре МКАД 30 мая 2025 года. На кадрах с камер наблюдения видно, что легковой автомобиль движется в правом ряду среди грузовиков. Водитель заметил впереди бензовоз и начал тормозить, а затем попытался его объехать.

Во время маневра он не справился с управлением: автомобиль сместился вправо к отбойнику, затем в обратную сторону и правым бортом врезался в кузов самосвала, который двигался во втором ряду. В результате ДТП пассажиру легкового автомобиля выжить не удалось.

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