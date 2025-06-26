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Лукашенко показал Путину самый большой самосвал

В Минске Лукашенко показал Путину самый большой самосвал
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Kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал президенту России Владимиру Путину и другим лидерам, собравшимся в Минске на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), достижения белорусского автопрома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома, где увидел самый большой карьерный самосвал в мире», — отмечается в сообщении.

Лукашенко лично провел для гостей небольшую экскурсию по экспозиции Минского международного выставочного центра. Центральный экспонат — карьерный самосвал «БелАЗ-75710», его грузоподъемность — 450 тонн.

Завод «Белджи» показал на выставке пять автомобилей, включая электромобиль. Свою продукцию представили МАЗ, МТЗ и предприятия сельскохозяйственного машиностроения Белоруссии.

Ранее Лукашенко похвалил российский автопром.

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