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В России появится новый китайский автобренд iCaur

Новый китайский автобренд iCaur появится на российском рынке в 2026 году
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iCaur

В России в 2026 году появится новый китайский автомобильный бренд iCaur. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модельная линейка iCaur включает электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV), отметили в iCaur. Другие подробности в пресс-службе марки не раскрыли.

В Китае автомобили iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.

Компания iCar была основана в апреле 2023 года и специализируется на производстве электромобилей.

До этого стало известно, что Chery реорганизует свой суббренд iCar. Производитель переименует ранее представленные модели iCar 03, 03T и V23, а новый iCar V25 будет выпущен на рынок уже под брендом Chery.

Ранее сообщалось, что кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России.

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