Автомобили GAC начнут собирать в России

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге наладят выпуск автомобилей GAC

Три автомобиля китайского бренда GAC начнут собирать на заводе в России, сообщает портал «Китайские автомобили». Это два кроссовера и минивэн.

«Выпуск машин наладят на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Первыми моделями GAC на конвейере российского сборочного комплекса станут кроссоверы GS3 (A79) и GS8 (A60), а также минивэн M8 (A88)», — сообщает портал.

До этого стало известно, что в России в 2026 году появится новый китайский автомобильный бренд iCaur.

Модельная линейка iCaur включает электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV), отметили в iCaur. Другие подробности в пресс-службе марки не раскрыли.

В Китае автомобили iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.

Ранее сообщалось, что в России начали выпускать автомобили Jeland.