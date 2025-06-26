Названы 3 самых популярных авто с пробегом в возрасте от 3 до 10 лет в РФ

«Авто.ру» перечислил 3 популярных авто с пробегом в возрасте от 3 до 10 лет в РФ

С декабря 2024 года по май текущего на автомобильных классифайдах наблюдалось значительное количество предложений о продаже Lada Granta, сошедших с конвейера от трех до десяти лет назад сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

Общее количество зарегистрированных объявлений Lada Granta на «Авто.ру» составило 13,7 тыс. единиц, при этом среднее время их публикации составляло 40 дней. В рейтинге наиболее востребованных автомобилей, сошедших с конвейера от трех до десяти лет назад, на втором оказалась Lada Vesta. На платформе было размещено 9,9 тыс. объявления о продаже этой модели, которые оставались актуальными в течение 43 дней. Третье место у модели Largus. На его долю пришлось 4,3 тыс. предложений о покупке, реализация которых заняла 50 дней.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.