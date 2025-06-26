«Развлекала водителей»: сочинка бросалась под автомобили и попала на видео

Mash: жительница Сочи легла под колеса машины и попала на видео

В Сочи женщина бросалась под автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Загадочная блондинка развлекала водителей на улице Конституции СССР. Но фан-встречу сорвал инспектор ДПС и забрал красотку», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как женщина бросается под проезжающие автомобили. При этом сотрудник ДПС уводит нарушительницу с проезжей части.

До этого сообщалось, что в городе Минусинске сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю с подростком. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов следуют за автомобилем, водитель которого не выполняет их просьбу об остановке. Далее на записи видно, как работник ДПС стреляет.

По информации канала, в момент погони подросток был в состоянии опьянения. В настоящее время автомобиль находится на стоянке. Несовершеннолетнему водителю выписали штраф в размере 45 тысяч рублей.

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