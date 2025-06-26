Сибирячка разгромила кувалдой дом и машину родственницы из ревности к мужу

В Красноярском крае женщина из ревности разгромила автомобиль и дом родственницы, приревновав ее к мужу. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В дежурную часть полиции обратилась жительница Лесосибирска с заявлением о повреждении своего автомобиля Hyundai, который находился в загородном доме в с. Абалаково. Полицейские установили, что к противоправному факту причастна 48-летняя родственница потерпевшей, которая приревновала к ней своего супруга», — отмечается в сообщении.

Спустя месяц после повреждения автомобиля женщина снова приехала в загородный дом родствениицы, где разбила мебель, бытовую технику, окна и посуду. За умышленное повреждение чужого имущества суд назначил виновнице штраф в 50 тыс. рублей и обязал возместить причиненный ущерб на сумму 225 тыс. рублей.

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