Разработчик электромобиля «Атом» сравнил его с гаджетом

«Кама»: электромобиль «Атом» будет больше похож на гаджет, чем на привычное авто

Российский электромобиль «Атом», который заявлен как первый разработанный с нуля в РФ электрокар, будет больше похож на «гаджет», чем на привычную машину. Об этом в беседе с РБК заявил Игорь Поваразднюк, генеральный директор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль.

По его словам, характеристики «Атома» сопоставимы с премиальными, а цены на этот транспорт будут ориентированы на массовый рынок. В компании заявили, что стоимость электрокара будет «заметно ниже большинства электромобилей», представленных сейчас на рынке.

«Думаю, наше преимущество — в найденном балансе: современные автомобильные и IT-решения, упакованные в лаконичный и удобный гаджет», — сказал Поваразднюк.

До этого сообщалось, что цены на этот электрокар будут начинаться от 2,5 млн рублей. После начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич».

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее в России обрушились продажи электромобилей.