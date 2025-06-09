В России обрушились продажи электромобилей

В России в мае 2025 года было продано 786 новых электромобилей, что на 28% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным среди новых электрокаров по-прежнему является кроссовер Zeekr 001, который в мае был реализован в количестве 126 экземпляров. Второе место занял седан Evolute i-PRO (111 ед.). За ним следуют кроссовер Geely EX5 и минивэн Zeekr 009, имеющие одинаковый результаты (по 51 ед.). Замыкает топ-5 кроссовер Zeekr 7X (48 ед.).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.