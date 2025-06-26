«Аж тапки улетели»: нижегородцы устроили драку на проезжей части и попали на видео

В Нижнем Новгороде на видео попали водители, избившие друг друга на дороге

В Нижнем Новгороде водители устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Разборки на дороге с самого утра. У одного из водителей во время драки аж тапки улетели», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели на видео конфликт мужчин. На записи видно, как водители толкают друг друга и грубо разговаривают.

До этого сообщалось, что в городе Минусинске сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю с подростком. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов следуют за автомобилем, водитель которого не выполняет их просьбу об остановке. Далее на записи видно, как работник ДПС стреляет.

По информации канала, в момент погони подросток был в состоянии опьянения. В настоящее время автомобиль находится на стоянке. Несовершеннолетнему водителю выписали штраф в размере 45 тысяч рублей.

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