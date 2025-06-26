Кульбит москвича на легковушке попал на видео

В Москве на видео попало, как автомобиль с водителем вращался на проезжей части

В Москве автомобиль начал вращаться на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, проезд Дежнева», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль начинает вращаться на проезжей части, после чего врезается в препятствие. На записи, снятой очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения, а также заехал на тротуар.

До этого сообщалось, что в Минусинске сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю с подростком. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов следуют за автомобилем, водитель которого не выполняет их просьбу об остановке. Далее на записи видно, как работник ДПС стреляет.

По информации канала, в момент погони подросток был в состоянии опьянения. В настоящее время автомобиль находится на стоянке. Несовершеннолетнему водителю выписали штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.