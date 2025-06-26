«Появился огонь»: в Карелии колесо отлетело от грузовика на ходу, и это попало на видео

В Карелии на видео попало, как грузовик воспламенился из-за отлетевшего колеса

В Карелии грузовик воспламенился из-за отлетевшего грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«На трассе в Карелии у грузовика отлетело колесо: появился огонь. Судя по видео в местных пабликах, во время буксировки грузового прицепа у машины отлетело колесо. Он стал вилять по дороге», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как после того, как отлетает колесо, из-под крыла появляются искры и огонь.

До этого сообщалось, что на М-12 загорелся автомобиль. На месте работали прибывшие спасатели. Из-за пожара на дороге образовалась огромная автомобильная пробка.

23 июня в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего автомобиля проезжали другие машины, несмотря на задымление в тоннеле.

Ранее россиянам рассказали, что делать при возгорании автомобиля в тоннеле.