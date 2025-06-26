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Омич без штанов двигал по двору автомобиль Volkswagen, и это попало на видео

112: босой угонщик украл иномарку, чтобы доехать до дома в Омске

В Омске мужчина без штанов угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сначала жулик решил размяться, откатить машинку подальше от подъезда, у которого она была припаркована, потом прыгнул за руль и нажал грязной ногой на газ», — говорится в сообщении.

По информации канала, угнанный автомобиль Volkswagen Polo принадлежит приезжему из Москаленского района, которые решил навестить дочь в областном центре. Пока водитель переносил вещи, омич угнал припаркованный автомобиль и уехал на нем домой.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина без штанов и обуви передвигает автомобиль. Далее на записи с другой камеры заметно, как белый Volkswagen едет по проезжей части.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что мужчину жестоко избили на улице Пушкина в Перми.

Ранее в Тюмени подростки упали на проезжую часть, катаясь на капоте.

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