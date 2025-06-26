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«Опасные забавы»: в Тюмени подростки упали на проезжую часть, катаясь на капоте

В Тюмени на видео попало, как школьники упали с капота авто в момент движения

В Тюмени подростки катались на капоте автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

«Опасные забавы на капоте — во дворе на Моторостроителей в Тюмени. Подростки устроили настоящий «капот-аттракцион»: ложатся на капот машины, а водитель разгоняется и резко тормозит», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как школьники сидят на машине, которая едет по дороге. В момент торможения подростки падают на проезжую часть.

До этого сообщалось, что мужчину жестоко избили на улице Пушкина в Перми.

«По словам очевидцев, он и девушка якобы перегородили въезд на парковку. У одного из агрессоров при себе находился пистолет. Местные слышали выстрелы. Позже пострадавшего увезла скорая. Угрозы его жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении канала «Новости Перми и Края».

Судя по видео, мужчину били ногами и руками. Полицейские установили всех участников конфликта и опросили их.

Ранее на видео попала драка на проезжей части во Владивостоке.

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