Владивостокцы избили друг друга на проезжей части, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попала драка на проезжей части

Во Владивостоке мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке в районе Ладыгина водители устроили мордобой на проезжей части. Что послужило причиной конфликта, неизвестно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на проезжей части возле припаркованных белых автомобилей.

До этого сообщалось, что в Горном Алтае быки бодались на проезжей части.

«Быки устроили битву за любовь на дороге в Горном Алтае. Замес случился сразу на двух полосах, поэтому водителям пришлось аккуратничать и стараться не отвлекаться на поединок», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два быка бодаются на дороге среди проезжающих машин.

Кроме того, в Казани шесть человек подрались на парковке. На кадрах видно, как несколько человек дерутся на парковке: они бьют друг друга, толкают и бросают предметы.

Ранее драка владивостокцев в потоке машин попала на видео.