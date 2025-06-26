В Москве массовое ДТП парализовало движение транспорта

В Москве массовое ДТП затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,3 километра, а в сторону области – на 1,1 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

23 июня в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего автомобиля проезжали другие машины, несмотря на задымление в тоннеле.

Кроме того, на трассе М-12 загорелся автомобиль. На месте работали спасатели. Из-за пожара на дороге образовалась огромная автомобильная пробка.

Ранее россиянам рассказали, что делать при возгорании автомобиля в тоннеле.