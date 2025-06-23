Движение в Лефортовском тоннеле в Москве парализовано из-за горящего авто

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Москве в Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Машина загорелась в Лефортовском тоннеле, в районе ЧП движение затруднено. Узнаем подробности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Казани водитель на Volkswagen сбил подростка на питбайке.

«Фольсваген сбил 13-летнего питбайкера на дороге М-7 «Волга». Школьник решил поехать по пешеходу. Теперь в больнице, серьезных травм нет», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает питбайк, водитель которого отлетает в сторону.

Кроме того, в Санкт-Петербурге образовалась восьмикилометровая пробка на КАД из-за ДТП. Автомобильная пробка парализовала участок дороги от 49-го до 55-го км трассы. Водители также не могут проехать по отрезку Мурманского шоссе рядом с затором.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.