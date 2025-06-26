Появилось видео обстрела автобуса с красноярцами

На видео попал момент обстрела автобуса с пассажирами в Красноярске

Видео момента обстрела автобуса с пассажирами в Красноярске опубликовал Telegrafm-канал «ЧП Красноярск».

«По факту повреждения окон автобуса на ул. Борисевича следователями МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщает канал.

Судя по видео, в салоне находились как взрослые люди, так и малолетние дети.

Об обстреле автобуса стало известно 25 июня. Очевидцы рассказали, что сначала услышали выстрелы, а после увидели два разбитых окна. Автобус получил повреждения: у транспорта разбиты стекла.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант ударил покупателя на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара петербуржец падает на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Запорожье школьный автобус попал под обстрел ВСУ.