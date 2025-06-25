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Продавец-мигрант «нокаутировал» петербуржца на проезжей части, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как мигрант побил мужчину на проезжей части

В Санкт-Петербурге мигрант ударил покупателя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Конфликт между сотрудником алкомаркета и клиентом произошел минувшим вечером на Разъезжей улице. На кадрах с места происшествия видно, что продавец хлестким ударом в нос вырубил посетителя, и последний упал на асфальт без чувств», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мигрант ударяет мужчину, от удара петербуржец падает на проезжую часть.

По информации канала, нарушителем оказался 27-летний мигрант. В результате произошедшего петербуржец получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и субарахноидальное кровоизлияние. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

До этого сообщалось, что магазинная тележка сбила с ног женщину на парковке.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.

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