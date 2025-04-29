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В Запорожье школьный автобус попал под обстрел ВСУ

В Запорожье ребенок пострадал после атаки ВСУ на школьный автобус
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Telegram-канал «Балицкий Евгений»

В Михайловском муниципальном округе Запорожской области под обстрел БПЛА попал школьный автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате атаки БПЛА легкое ранение головы получил мальчик 2007 года рождения. На месте произошедшего работают оперативные службы. Состояние пострадавшего на контроле. В настоящее время глава региона находится на прямой линии с медицинской службой.

До этого сообщалось, что в Омской области грузовик протаранил легковой автомобиль Hyundai. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу движения, где врезается в легковую машину.

Ранее в Москве ДТП затруднило движение транспорта.

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