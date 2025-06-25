Водителей с маленькими глазами призвали не садиться за руль Xiaomi

Водителям с маленькими глазами посоветовали не садиться в автомобили Xiaomi

В Китае система безопасности автомобиля Xiaomi сочла водителя спящим из-за маленьких глаз. Об этом пишет местное издание Sohu.

«Не садитесь за руль Xiaomi, если у вас маленькие глаза!» Недавно г-н Ли из Чжэцзяна ехал на автомобиле Xiaomi, который включал голосовой сигнал тревоги из-за ошибки распознавания системы усталости, что испортило настроение водителю», — передает СМИ.

На размещенных кадрах видно, что система Xiaomi порядка 20 раз сказала водителю: «Пожалуйста, сосредоточьтесь на вождении». Но когда Ли широко открывал глаза, то голосовые предупреждения прекращались.

В комментариях к видео Ли многие пользователи сети заявили, что столкнулись с той же проблемой, но уже на автомобилях Lynk & Co и Deep Blue.

Некоторые также пошутили, что их «глаза стали больше» после вождения Xiaomi. В службе поддержки водителям посоветовали отключить систему безопасности, если она доставляет неудобства. Однако отметили, что делать это нежелательно.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, почему автомобили в Китае стоят очень дешево.