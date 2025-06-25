Тележка из магазина атаковала пенсионерку на парковке, и это попало на видео

На видео попало, как тележка сбила пенсионерку на парковке

Магазинная тележка сбила с ног женщину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как красная магазинная тележка заезжает на парковку и сбивает пенсионерку, стоящую возле автомобиля. Далее на записи видно, как тележка падает на пострадавшую.

До этого сообщалось, что в Кемерове грузовик врезался в 26 легковых автомобилей.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17:30 на Логовом шоссе в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России г. Кемерово и экстренные службы», — говорится в сообщении Telegram-канала «Полиция Кузбасса».

По предварительной информации, на спуске у грузовика FAW отказали тормоза, и он врезался в 26 машин. В результате произошедшего травмы получили семь человек, пятерым из которых медицинскую помощь оказали на месте ДТП.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.