Красноярец обиделся на девушку друга и отыгрался на его Toyota

Красноярец поджег Toyota друга для мести его возлюбленной за отказ встретиться

Красноярец обиделся на возлюбленную друга и решил поджечь его автомобиль. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края в своем Telegram-канале.

«43-летний мужчина позвонил своей знакомой, которая сожительствовала с его другом детства. Во время разговора он захотел встретиться с ней лично. Приехав к его дому на улице Апрельская, он столкнулся с неожиданностью: девушка отказалась открыть дверь и даже разговаривать. Тогда злоумышленник стал угрожать проколоть шины автомобиля ее молодого человека», — говорится в публикации.

После отказа мужчина проколол шины Toyota Town Ace Noah стоимостью 600 тыс. рублей, а затем поджег машину. Впоследствии красноярца задержали. В ответ на обвинения он напомнил, что «машина сгорела не полностью». Его приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства ежемесячно.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» передавал, что в Санкт-Петербурге подросток поджег автомобиль полицейского.

«Восьмиклассник поджег личное авто полицейского у изолятора временного содержания на Захарьевской — школьника развели мошенники и под предлогом «сглаживания» проблем отправили на задание по точному адресу. Парня задержали на месте», — говорится в публикации.

Ранее машины сгорели на юго-востоке Москвы и попали на видео.