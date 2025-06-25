На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярец обиделся на девушку друга и отыгрался на его Toyota

Красноярец поджег Toyota друга для мести его возлюбленной за отказ встретиться
close
Telegram-канал Прокуратура Красноярского края

Красноярец обиделся на возлюбленную друга и решил поджечь его автомобиль. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края в своем Telegram-канале.

«43-летний мужчина позвонил своей знакомой, которая сожительствовала с его другом детства. Во время разговора он захотел встретиться с ней лично. Приехав к его дому на улице Апрельская, он столкнулся с неожиданностью: девушка отказалась открыть дверь и даже разговаривать. Тогда злоумышленник стал угрожать проколоть шины автомобиля ее молодого человека», — говорится в публикации.

После отказа мужчина проколол шины Toyota Town Ace Noah стоимостью 600 тыс. рублей, а затем поджег машину. Впоследствии красноярца задержали. В ответ на обвинения он напомнил, что «машина сгорела не полностью». Его приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства ежемесячно.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» передавал, что в Санкт-Петербурге подросток поджег автомобиль полицейского.

«Восьмиклассник поджег личное авто полицейского у изолятора временного содержания на Захарьевской — школьника развели мошенники и под предлогом «сглаживания» проблем отправили на задание по точному адресу. Парня задержали на месте», — говорится в публикации.

Ранее машины сгорели на юго-востоке Москвы и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами