Машины сгорели на юго-востоке Москвы и попали на видео

На юго-востоке Москвы внезапно сгорели три автомобиля. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Три автомобиля сгорели этой ночью во дворе дома по Волжскому бульвару. В результате никто не пострадал, а вот одна из машин выгорела полностью, еще две были повреждены огнем», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что в результате пожара машины сильно пострадали.
23 июня в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего автомобиля проезжали другие машины, несмотря на задымление в тоннеле.
Ранее россиянам рассказали, что делать при возгорании автомобиля в тоннеле.