Машины сгорели на юго-востоке Москвы и попали на видео

На юго-востоке Москвы на видео попали последствия пожара на парковке

На юго-востоке Москвы внезапно сгорели три автомобиля. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Три автомобиля сгорели этой ночью во дворе дома по Волжскому бульвару. В результате никто не пострадал, а вот одна из машин выгорела полностью, еще две были повреждены огнем», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что в результате пожара машины сильно пострадали.

23 июня в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего автомобиля проезжали другие машины, несмотря на задымление в тоннеле.

Ранее россиянам рассказали, что делать при возгорании автомобиля в тоннеле.